Margaret Mazzantini: chi è la moglie di Sergio Castellitto

Margaret Mazzantini è una delle più grandi scrittrici contemporanee. Nata in una famiglia di artisti, ha seguito le orme del suo papà Carlo, uno scrittore affermato.

Dalla mamma Anne Donnelly, pittrice di origini irlandesi, ha ripreso il gusto estetico e la perfezione.

All’età di tre anni la famiglia di Margaret si è trasferita da Dublino a Tivoli, dove è cresciuta e ha frequentato le scuole fino ad ottenere il diploma presso l’ Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma.

Inizialmente ha esordito come attrice di teatro dove, grazie alle sue interpretazioni, ha ottenuto ottimi successi.

A metà anni Novanta è esplosa la sua passione per la scrittura e nel 1994 ha pubblicato il suo primo libro, Il catino di zinco.

Il trionfo è arrivato in breve tempo e nel 2008 ha ottenuto nuovamente ampi consensi di pubblico con il romanzo Venuto al mondo, un vero e proprio best seller, di cui ha seguito quattro anni dopo la regia del film, affiancando il marito come sceneggiatrice.

I figli della coppia

Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto si sono sposati nel 1987. Insieme sono una coppia felice, facendo trasparire un amore felice e armonico che dura ed è solidissimo da oltre trent’anni. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Pietro (1991), Maria (1997), Anna (2001) e Cesare (2006).

