Il bullismo ricevuto da Marco Bellavia all’interno della Casa del GF Vip ha rappresentato una delle pagine più tristi di questa settima edizione. Purtroppo quella serie di episodi con la conseguente uscita dalla Casa di Bellavia hanno ‘macchiato’ definitivamente il programma, almeno fino all’ingresso dei nuovi inquilini.

Marco Bellavia perdona Ginevra Lamborghini

Mentre si comincia finalmente a respirare una boccata di aria fresca, Marco Bellavia – tornato in studio nella passata puntata – ha deciso di perdonare ufficialmente Ginevra Lamborghini.

Quest’ultima era stata squalificata per volere del Grande Fratello Vip dopo aver incitato a compiere bullismo nei confronti dell’ex Vippone. La sorella di Elettra Lamborghini si era prontamente scusata e vergognata per il suo comportamento, ma questo non era bastato.

Dopo un faccia a faccia al GF Vip, solo in queste ore Marco ha fatto sapere di aver compiuto un passo in avanti:

Buona domenica‼️ Meditiamo… Perdonare non significa essere ingenui. Grazie Ginevra e grazie a tutti gli altri concorrenti del #GFVIP P.S.: È un feed troppo importante per essere commentato. Grazie.

Bellavia ha così chiuso i commenti ma ha subito dopo ricevuto il like di Ginevra che, in una Story, ha reagito al post dell’ex Vippone con grande gioia e al tempo stesso sorpresa: