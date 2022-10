Proseguono le dichiarazioni inedite di Marianna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia. Tra le pagine del settimanale DiPiù TV, la donna ha svelato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe perfino rischiato la vita.

L’anno scorso Marco Bellavia è stato anche contattato per partecipare all’Isola dei Famosi ma, dopo il provino, la trattativa sarebbe saltata.

La ex fidanzata, così come riporta GossipeTV, ha anche confidato i precedenti lavori che avrebbe fatto Bellavia:

Marianna Bosis ha offerto al suo compagno un lavoro: fino a poco tempo fa si occupava di gestire i social della sua azienda automobilistica. Percepiva uno stipendio di circa duemila euro al mese.

Contemporaneamente ha iniziato a collaborare con un sito per adulti che offriva contenuti a luci rosse. Niente di illegale: come precisato dalla Bosis si trattava di filmati relativi a uomini e donne maggiorenni impegnati a vivere momenti di passione. Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la vendita e per la distribuzioni.