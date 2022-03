Pierpaolo Pretelli interviene dopo la battuta sulla Rai: Mara Venier non la prende bene e replica stizzita

Pierpaolo Pretelli, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha fatto una battuta che Mara Venier non ha preso affatto bene. Dopo essere entrato in studio, lo showman si è rallegrato per il suo rientro a Mediaset.

Mara Venier “risponde” alla battuta di Pierpaolo Pretelli

“Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca, sai lì ho fatto un po’ da botulino ho ringiovanito un po’. Tornare qui e trovare un po’ di fresco è piacevole”, ha affermato Pierpaolo Pretelli dopo essere entrato in studio.

Mara, stizzita, ha condiviso due tweet che vi riportiamo a seguire, aggiungendo “porello”, proprio in riferimento a Pierpaolo.

Mara Venier, 72 anni ad ottobre

Chapeau🙌🏻 pic.twitter.com/ndrxPydl2s — Martina (@Martina11043191) March 13, 2022

Reazione eccessiva?

Pretelli, anche per questo motivo, è stato costretto ad intervenire su Twitter:

Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai! Battuta già fatta anche ad una intervista di Tv talk! Sarò sempre grato a Mara e Carlo.

Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai 😅 ,battuta già fatta anche ad una intervista di Tv talk! Sarò sempre grato a Mara e Carlo. — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) March 13, 2022



Personalmente non avevo nemmeno fatto caso alla battuta di Pierpaolo durante l’intervista e, “conoscendolo” un po’, non credo che sia stata una frecciatina con l’intento di ferire qualcuno ma, piuttosto, una battuta venuta male (che non meritava, di certo, una replica tanto dura).

Pierpaolo è intervenuto anche su Instagram:

Anche Mara Venier, dopo essersi accorta dell’assoluta buona fede di Pierpaolo, ha fatto delle precisazioni: