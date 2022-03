Pierpaolo Pretelli, ospite di Verissimo, ha raccontato di essere un “pendolare”: “Ho la fidanzata qui a Milano e mio figlio a Roma ma sto bene, la vita mi sta regalando grandi soddisfazioni, bisogna godersi questa felicità che arriva”.

Pierpaolo Pretelli ha svelato anche un retroscena sul suo provino con Alfonso Signorini, avvenuto a distanza in collegamento con Zoom:

La sera, prima di andare a letto in quel periodo lì, scrivevo le cose che desideravo. Non bisogna mai perdere gli obiettivi.

Io ho fatto il provino per il Grande Fratello Vip mentre facevo il commesso in un negozio perché avevo proprio voglia di rimettermi in gioco perché stavo facendo un lavoro che non amavo fare.

Pierpaolo ha raccontato di avere un ottimo rapporto con la sua ex compagna Ariadna Romero, madre di suo figlio:

Con Ariadna ho un rapporto stupendo grazie anche al rapporto che lei ha con Giulia. Non ci sono bastoni tra le ruote e tutto è molto fluido. Bisogna essere intelligenti e rispettare i propri ruoli per il bene di mio figlio Leonardo.

Pierpaolo Pretelli ha svelato come procede con Giulia Salemi:

Come va con Giulia? Va bene! Stiamo insieme da più di un anno. E’ un rapporto che è sempre cresciuto. E’ iniziata con una convivenza non proprio naturale. Devo dire che abbiamo messo dei tasselli, ci sosteniamo a vicenda e lei è la mia fan numero uno. Chi è il più romantico? Io ovviamente!

I fan hanno vissuto con noi, non come Alex Belli… hanno vissuto realmente questa forma d’amore in maniera naturale. Matrimonio? Beh… figli! Quando torno a casa vediamo che succede. La prospettiva di allargare la famiglia c’è. No, non ci sono lavori in corso però… ci lavoriamo! Siamo molto innamorati.