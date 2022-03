Belle notizie per i fan di Pierpaolo Pretelli: il nuovo progetto di lavoro, Giulia Salemi commenta

Dopo il Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show e Domenica In, prosegue il periodo d’oro di Pierpaolo Pretelli. Per la nuova avventura lo showman sbarca in radio, ecco dove e quando.

Belle notizie per i fan di Pierpaolo Pretelli: il nuovo progetto radiofonico

Pierpaolo Pretelli farà compagnia agli ascoltatori ogni venerdì mattina, nel programma Procediamo condotto da Fernando Proce con la partecipazione di Regina e Sabrina ‘Bambi’, on air tutti i giorni dalle 9 alle 12 in radio su R101 e in tv sul canale 67 del digitale terrestre.

L’ex gieffino ha condiviso un post su Instagram dove ha commentato la sua nuova avventura radiofonica:

Il commento di Giulia Salemi

Bravo tu, che hai sempre volato alto.. non ti sei abbassato nel rispondere a chi parlando pensava di fare rumore… perché tu sapevi di farlo con i fatti… silenziosamente da mesi con studio, impegno e sacrificio hai raggiunto uno dei tuoi grandi obiettivi, quello di arrivare in radio. Questo è solo l’inizio di un’esperienza formativa che ti darà tanto e ti farà crescere. E ora fai vedere quanto vali! Siamo tutti con te!

La scheda di R101

Nasco nel 1990 in una piccola cittadina turistica, “Maratea”.

Fin da piccolo cerco l’attenzione di tutti, sono il burlone che cerca di far divertire, tra imitazioni e battute.

Studio Giurisprudenza superando 15 esami e lavoro come vocalist in alcune discoteche romane per qualche anno.

Mentre sogno la conduzione tra Radio e Tv, arriva improvvisamente l’esperienza del Grande Fratello Vip che mi presenta al grande pubblico.

Subito dopo le prime serate con “Tale e Quale Show” e l’esperienza tra giochi e canti con Mara Venier a “Domenica In”.

Il mio motto di vita è “Datemi un microfono”.

Vi Aspetto su R101!

Pierpaolo Pretelli, dal 18 marzo, in onda ogni venerdì dalle 11.00 alle 12.00 in “Procediamo”.