Continua l’affaire che vede protagonisti Mara Venier e Manuel Bortuzzo, dopo l’ospitata saltata a Domenica In per sponsorizzare “Rinascere”, il film tv andato in onda la scorsa domenica su Rai1.

Mara Venier interviene sull’affaire Manuel Bortuzzo

Dopo l’attacco pubblico di Riccardo Laganà, membro del Consiglio d’amministrazione Rai eletto dai dipendenti dell’azienda, che sui social ha commentato duramente la faccenda, proprio Mara Venier è intervenuta ancora.

Zia Mara ha condiviso un pensiero di una pagina Instagram, accodandosi, quindi, a ciò che è stato scritto da questo account:

Nuovo tassello nello scontro a distanza tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier. Oggi, il consigliere Lagana’, si e’ lamentato che la Venier non avesse intervistato Manuel per promuovere la serie tv in onda la sera su Raiuno. Ma io dico… ma può essere o no libera di fare ciò che vuole oppure i presentatori sono “pedine” nelle mani dei politici di turno? Io sto con Mara Venier. Evidentemente avrà avuto BUONI motivi per non volerlo intervistare.

Io lo so, prima o poi si scoprirà che anche la Zia Mara è una fatina!