Mara Venier ha deciso di non ospitare più Manuel Bortuzzo e suo padre a Domenica In dopo l’intervista da Silvia Toffanin. Il nuotatore dalla zia della TV avrebbe dovuto parlare di “Rinascere”, il suo film in onda stasera mentre dalla Toffanin ha solo spiegato perché è finita con Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina a Mara Venier

Proprio Manuel Bortuzzo è intervenuto sull’argomento lanciando una frecciatina a zia Mara (sotto il post Instagram di Isa&Chia) e facendo intendere che lei volesse parlare ancora del gossip sulla rottura.

Una utente si è espressa sull’argomento:

Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del Film perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulú. E che Mara oltre al film voleva anche fare Gossip? Manuel vuole tenere le 2 cose ben separate forse non tutti lo hanno capito?

Pronta la replica di Manuel:

Non tutti ci arrivano!

Come reagirà Mara Venier appena verrà a saperlo?