Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina a Clarissa e Soleil interviene

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù ha creato notevole smarrimento. In queste ore, il nuotatore ha lanciato una frecciatina a Clarissa Selassiè e Soleil Sorge è intervenuta.

La scorsa settimana Clarissa Selassiè ha rifiutato (all’ultimo minuto) una intervista con Giada Di Miceli ai microfoni di Radio Radio durante “Non succederà più”: il motivo? A quanto pare non avrebbe ricevuto in anticipo le domande alle quali doveva rispondere.

“Sono sincero, io non ti avrei mai chiesto le domande prima”, ha affermato Manuel lanciando una chiara frecciatina a Clarissa Selassiè.

Soleil, condividendo l’articolo di Biccy sull’argomento, ha commentato lanciando un vero dardo infuocato nei confronti di Bortuzzo:

Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy. Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie.