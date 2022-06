Manuel Bortuzzo, intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha svelato di aver preso una decisione in merito alla prossima donna che sarà al suo fianco dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè, la princess conosciuta al Grande Fratello Vip.

La decisione di Manuel Bortuzzo dopo Lulù Selassiè

Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene, non mi interessa più stare esposto, qua ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione, con una futura donna ci sarà molta privacy. Questo non è il momento, tutte quelle che vedete sono amiche mie.

Bortuzzo, nel corso della sua intervista con “Non succederà più”, ha anche parlato della sua decisione di partecipare al Grande Fratello Vip:

Non è stata una scelta così facile. Quello che mi ha spinto a dire sì è stato il fatto che comunque Alfonso mi voleva, sapeva che potevamo fare qualcosa di diverso, non ho fatto lo show, non fa parte di me. Rifarei tutto quanto, ho vissuto tutto con il cuore, non rimpiango niente.

In ultimo, l’ex concorrente del GF Vip, riferendosi a Barù ha dichiarato: