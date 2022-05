Manuel Bortuzzo, ospite di Verissimo, ha parlato della rottura con Lulù Selassiè. “E’ una storia che è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e non è colpa di mio padre oppure della mia famiglia”.

Manuel Bortuzzo ha spiegato che si sarebbe accorto delle numerose differenze tra i due: “E’ successo perché in questo mese e mezzo ci sono state delle cose che mi hanno portato a pensare che non sia la ragazza adatta per me”.

Poi ha aggiunto:

Non c’è stato nulla di male. La nostra relazione è stata talmente mediatica che ha preso un valore grandissimo ma noi ci comportiamo come due ragazzi normali di 20 anni. Mancavano i punti d’incontro. Ho avuto difficoltà a parlare con lei e farle capire che non fosse un’idea degli altri. Gliel’ho spiegato chiaro e tondo ma purtroppo parlavo al muro e non comprendeva.

Non l’ho lasciata con il comunicato stampa, non è vero. Era da tempo che le dicevo che le cose non andavano bene e non ce la facevo più. Se c’è qualcosa che non va tra me e lei non lo dico perché sono cose nostre. So che ci sono e anche lei lo sa… Non so come fa a fingere che sia tutto apposto quando in fondo non lo è stato.

Io ero innamorato e sono stato male prima di lasciarla perché stavo accumulando una grande delusione. Fuori dalla casa Lulù era tutt’altro. Un esempio? Stili di vita diversi ma non era il problema. Non mi veniva incontro… io ero a disposizione e lei… zero! A parole mi aveva detto tante cose belle, era tanta roba. Non aveva rispetto delle cose e di niente… mi è crollato il mondo addosso.

Per dedicarmi a lei ho messo da parte gli amici e la famiglia. Lei ha mille problemi e mille cose da risolvere. Volevo dedicare il mio tempo a lei per farla stare serena ma poi sono dovuto andare avanti anch’io con le mie cose perché ho altri problemi da risolvere.