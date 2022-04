Manila Nazzaro durante il weekend, ha rilasciato una lunga intervistata per gli amici di “Non succederà più”, programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli. Dopo aver detto la sua in merito al rapporto tra Jessica Selassiè e Barù, la ex del GF Vip ha parlato pure di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Manila Nazzaro, rapporto con Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip

Manila, così come riportano fedelmente le colleghe di Isa&Chia, ha svelato il momento di difficoltà vissuto con Soleil Sorge quando si trovavano ancora dentro la Casa del GF Vip:

Io avevo capito altre cose di lei, lei di me. La percezione dentro la Casa è molto diversa. Lei ha alzato un muro e anche io. Io cercavo di farle capire che anche Delia aveva le sue ragioni, anche di essere nella Casa onestamente… poi una sera, in maniera molto naturale, ci siamo abbracciate e abbiamo iniziato a parlare, ci siamo chiarite. Abbiamo ricominciato il rapporto, non come quello di prima ma è rimasto un grandissimo affetto. Ci siamo incontrate a Verissimo abbiamo riso tanto per alcune cose, le ho fatto molti complimenti.

Manila Nazzaro ha parlato pure di Delia Duran e Alex Belli:

Con Delia ho un bellissimo rapporto. Continua con lei, mi ha invitato anche al suo compleanno. Devi sapere che io sono molto amica anche di Alex. È una persona che io adoro. Super generosa e questo non me lo deve togliere nessuno. Alex e Delia sono innamoratissimi. Non era finzione. Assolutamente, se li conosci davvero lo sai… Sono eccentrici certo, hanno una modalità di amarsi forse non tradizionale, ma ciò non vuol dire che non vogliano bene alle persone che hanno vicino. Sarò per sempre riconoscente ad Alex per tante cose e avrà sempre un pezzo del mio cuore. Se loro sono felici così, io sono felice per loro.

La rottura con Katia Ricciarelli

Io e Miriana siamo sempre state vicine, però io ero molto vicina a Katia e non condividevo molti pensieri di Katia su Miriana. Non condivideva quando Miriana si sentiva libera di fare quello che voleva, cosa che io ho sempre apprezzato. Strano poi, perché Katia è sempre stata libera e vicina alle donne libere, perciò alla fine non capivo nemmeno perché lo facesse. Miriana è la persona più buona che ci fosse in Casa, non mi hai mai abbandonato. Aveva bisogno di amore, non è più una ragazzina, è una mamma separata. È come se a una certa età certe cose non dovevano più farsi… una volta Katia mi ha detto “da quando sei qui ti comporti come una ragazzina…” non era così. Mi sono comportata sempre bene.

Manila Nazzaro ha svelato qual è stato il preciso momento di “rottura” con Katia Ricciarelli:

Con Katia le cose sono peggiorate quando ho preso le difese di Miriana. Per me ogni donna si deve sentire libera di fare quello che vuole, anche ballare sotto la pioggia. Io non l’ho fatto, lei sì, l’ho ammirata per questo. Perché una persona è sbagliata se non è uguale a me?