Manila Nazzaro, ospite di Verissimo, si è raccontata nella puntata di oggi 7 ottobre, tornando a parlare della fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso, il suo ultimo compagno. Quando ha deciso di mettere fine alla sua storia ed iniziare una nuova frequentazione con Stefano Oradei, l’ex Vippona ha raccontato di essere stata travolta dalle critiche.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: perché è finita?

Manila Nazzaro aveva già parlato della fine della sua storia con Lorenzo Amoruso, ma nonostante siano trascorsi alcuni mesi, ha deciso di fare maggiore chiarezza:

Pensavo non fossero necessarie certe parole, sono sempre stata limpida con me stessa e con chi mi è accanto, ma la vita ti fa capire che le persone non le conosci fino in fondo e quindi è giusto per amor proprio chiarire certe cose.

A detta dell’ex Miss Italia, il sentore che qualcosa nel loro rapporto non andasse più per il verso giusto ha iniziato a percepirlo subito dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma perché si sono lasciati? Oggi a Verissimo la Nazzaro ha svelato la verità:

La verità è che ho detto che non ero più accanto ad una persona in cui mi riconoscevo. Dalla mia uscita al GF Vip, quella sera non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso nei confronti di Manila, era cambiato lo sguardo nei confronti di Manila, lui non mi riconosceva là dentro e la verità è che le litigate erano frequenti e in modalità sbagliate. Se ti dicono che certe parole mi feriscono, e tu continui a pronunciarle, significa che lo fai con l’intento di ferirmi. Mi sentivo umiliata, denigrata, offesa, la verità è questa.

Liti molto pesanti e parole altrettanto dure nei suoi confronti: Manila è entrata nei particolari della crisi che ha portato, sei mesi dopo, alla decisione di andare via. Nonostante questo non ha sentito il supporto sperato sui social dove, a causa di ulteriori affermazioni dell’ex compagno, è partita una vera e propria shitstorm nei suoi confronti:

Mi diceva che non ero capace di fare cose, non ero capace di fare nulla, non gli interessava il mio libro e quello che stavo facendo. Io sono sempre stata rispettosa nei confronti dei miei ex, ma non sono stata ricambiata con la stessa medaglia, io sono stata ricoperta da una shitstorm, quando lui ha deciso di fare una diretta con un suo amico dicendo che ci eravamo lasciati perché io avevo un altro da prima, ma in realtà non è mai stato così. È stato l’artefice di una campagna di diffamazione nei miei confronti, e anche nei confronti dei miei figli, della mia famiglia e delle persone che mi sono accanto.

Oggi però, Manila Nazzaro è tornata ad essere una donna amata e felice, grazie a Stefano Oradei del quale è stata conquistata dalla gentilezza e dalla galanteria.

