La mamma di Perla interviene dopo Temptation Island: cosa pensa di Mirko

Tra le coppie che più di altre hanno destato attenzione, nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island 2023, quella formata da Mirko e Perla continua certamente a far parlare di sé. Mentre il ragazzo sembra aver ormai voltato pagina, tanto da dichiararsi già innamoratissimo di un’altra persona – la tentatrice Greta -, l’ex fidanzata starebbe frequentando il tentatore Igor. Ad intervenire adesso è stata la mamma di Perla, la quale ha voluto scrivere alcune righe dedicandole proprio alla figlia.

Perla e Mirko, Temptation Island: parla la mamma di lei

Perla e Mirko sono stati insieme per ben cinque anni prima di decidere di porre fine alla loro relazione, in seguito alla partecipazione a Temptation Island 2023. Qui avrebbero compreso di non avere più un futuro e dopo un percorso non semplice avrebbero messo un punto alla loro storia ed intrapreso nuove conoscenze nate proprio nel villaggio.

Se Mirko ha rotto il silenzio nelle passate ore, spiegando cosa lo avrebbe spinto a scegliere Greta a Perla, ad intervenire è stata anche la mamma di quest’ultima, la signora Rosa Tedesco, la quale ha voluto dire la sua attraverso un post su Instagram. Pur non citandolo mai, ha spiegato ciò che pensa di Mirko, suo ex genero.

Mia Perla rara, ancora una volta mi hai reso fiera di te, della donna che sei e dei valori che possiedi. Ammetto che guardarti piangere, soffrire, arrabbiarti mi ha spezzato il cuore. Non avrei mai voluto vederti così, ma so che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te. Avrai sicuramente capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%,che la vita è fatta di imprevisti e che, comunque vada, ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti ed incoraggiarti. Mi auguro che quest’esperienza sia stata in grado di farti capire quanta forza e coraggio tu possegga. E che, nonostante i dolori e le delusioni, la vita continua frenetica e non c’è tempo di fermarsi a pensare alle piccolezze. Ti auguro, dopotutto, di ritrovare te stessa, ma soprattutto la serenità e la felicità che meriti di avere. Sappi che ti amo immensamente e che mi troverai sempre accanto a te, pronta a difenderti, a supportarti nei momenti no e a gioire con te per i tuoi successi. La tua mamma.

Parlando di Mirko, dunque, la donna ha parlato di “delusioni” e “piccolezze”, indirizzando quindi il suo sfogo proprio all’ex fidanzato della figlia.