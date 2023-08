La storia tra Mirko e Perla a Temptation Island 2023, la coppia entrata insieme per affrontare il personale viaggio nei sentimenti, è terminata nel modo più brusco possibile. Mirko attualmente sta frequentando la tentatrice Greta, della quale si dice innamoratissimo, mentre Perla sta conoscendo con meno impegno Igor.

Dopo la fine del programma, Mirko Brunetti ha voluto scrivere un suo messaggio per spiegare anche ai suoi follower cosa lo avrebbe spinto a porre fine alla sua storia con Perla e come mai avrebbe scelto di iniziare una nuova storia con la tentatrice Greta, con la quale ha già condiviso un tatuaggio di coppia.

Attraverso le sue Instagram Stories, il ragazzo ha svelato cosa ha rappresentato per lui l’esperienza a Temptation Island:

Eccoci qui, che dirvi.

Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare per l’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso, lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene.