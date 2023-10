Non solo il padre Mango: anche la mamma di Angelina, seconda classificata ad Amici 22, è una celebre cantante. Si tratta di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar negli Anni 90. Angelina, dunque, è cresciuta a contatto con il mondo della musica e dell’arte in generale.

Angelina Mango: chi è la mamma Laura Valente

Figlia d’arte a 360 gradi, Angelina Mango può contare sull’amore della madre Laura Valente, dopo la prematura scomparsa del papà. Poco prima della finale di Amici 22, proprio la mamma di Angelina ha deciso di raccontarsi alla giovane cantante in una lunga lettera. Tra le altre cose, ecco ciò che scriveva la donna:

Da mamma ti confesso che non vedo l’ora che Amici finisca per averti nel mio quotidiano, troppi mesi senza di te. Da pubblico ho goduto di ogni esibizione. Se non fossi la tua mamma, sarei comunque la tua migliore amica.

Originaria di Milano, classe 1963, Laura Valente ha inziato a suonare sin da giovane la chitarra iniziando subito la carriera musicale nel gruppo dei Matia Bazar con i quale partecipò anche al Festival di Sanremo nel 1992.

Dopo il successo con il famoso gruppo, la mamma di Angelina Mango ha poi proseguito la sua carriera da solista collaborando con artisti noti, tra cui Loretta Goggi.