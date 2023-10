Malattia di Giovanni Terzi: dermatomiosite amiopatica ereditata dalla madre

Giovanni Terzi, noto giornalista italiano, è affetto da una rara malattia genetica chiamata dermatomiosite amiopatica. Questa patologia colpisce i polmoni e non gli permette di respirare in modo normale.

In un’intervista, Terzi ha rivelato che l’unico modo per guarire completamente sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni. Questa malattia genetica è stata ereditata dalla madre:

È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Mi può costare la vita da un momento all’altro. La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni. Se prendessi di nuovo il Covid non ce la farei.

Intervistato a Storie Italiane Giovanni Terzi ha svelato di avere anche il diabete:

Simona Ventura ha avuto un ruolo centrale:

Simona ha ridato progetto alla mia vita, ha dato senso a tutto. Facciamo fatica a staccarci, stiamo così bene con i nostri ragazzi. Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure.