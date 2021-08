Di recente il giornalista Giovanni Terzi aveva parlato della sua grave malattia ai polmoni spiegando in un video come il Covid sarebbe potuto rivelarsi fatale per via della sua situazione. Tra le pagine del settimanale DiPiù, il compagno di Simona Ventura è tornato sull’argomento svelando qual è la malattia di cui soffre.

Giovanni Terzi e la malattia ai polmoni

Si chiama dermatomiosite amiopatica ed è la stessa malattia che ha portato via la madre di Giovanni Terzi, Luisa. Il giornalista ha scoperto solo di recente di essere affetto dalla medesima patologia. Ecco le sue parole:

Ho scoperto di avere questa malattia l’anno scorso in Valle d’Aosta: durante una passeggiata in montagna mi sono trovato completamente senza fiato.

Quando lo scorso anno Terzi e la compagna Simona hanno preso il Covid, fortunatamente si è trattato di una forma non grave. Una seconda volta però per lui potrebbe essere letale. La sua malattia, infatti, non è curabile ed al momento Giovanni si è sottoposto ad una terapia sperimentale a base di cortisone e anticorpi monoclonali, presso il Policlinico San Matteo di Pavia. In caso di peggioramento sarebbe necessario il trapianto ai polmoni. Ecco le parole del giornalista:

È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro. La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni. Se prendessi di nuovo il Covid non ce la farei.

Ormai, come svelato da Terzi, il 40% del tessuto dei suoi polmoni è fuori uso. A sostenerlo in questa sua battaglia fortunatamente c’è la compagnia Simona Ventura:

La mia situazione è dura ma non mi perdo d’animo perché ho una grande risorsa: Simona Ventura. Con il suo amore mi aiuta a vivere. Se la mia malattia non peggiorerà, il 2022 sarà l’anno del nostro matrimonio.