Carlos Maria Corona è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. È nato a Milano l’8 agosto del 2002, sotto il segno zodiacale del Leone ed ha una malattia piuttosto seria e particolare.

Malattia di Carlos Corona: di cosa soffre il figlio di Nina Moric

Carlos ha 19 anni. Nel 2022, Nina Moric ha lanciato un appello sui social per salvare suo figlio dalla psicosi transitoria acuta che lo affligge.

Carlos attualmente vive con il padre Fabrizio Corona, lontano dalla madre.

Tuttavia, nel 2023, Nina Moric e il figlio si sono riuniti dopo anni di separazione.

Cos’è la psicosi transitoria acuta

La psicosi transitoria acuta è un disturbo psichiatrico caratterizzato da allucinazioni, deliri e pensieri disorganizzati.

Si manifesta in modo acuto e transitorio, ovvero per un periodo di tempo limitato che non supera il mese.

Tuttavia, la psicosi transitoria acuta può essere il preludio di disturbi psichiatrici gravi come la schizofrenia, il disturbo bipolare o il disturbo schizoaffettivo.

La persona che ne soffre può avere convinzioni irrealistiche sul mondo, sentire voci che non ci sono, immaginare congiure e interpretare le cose in maniera patologica.