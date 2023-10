Fabrizio Corona ospite di Belve, ha parlato con Francesca Fagnani della malattia del figlio Carlos svelando anche quali sono i suoi attuali rapporti con l’ex moglie Nina Moric (che ha replicato alle sue parole).

La malattia di Carlos Maria Corona

Fabrizio Corona per la prima volta ha trattato un tema molto delicato e doloroso per lui, la malattia – definita “genetica” – del figlio Carlos Maria, nato dal matrimonio con l’ex modella croata Nina Moric.

“Adesso sta male”, ha rivelato Fabrizio visibilmente scosso mentre si confrontava con Francesca Fagnani.

Poi ha continuato:

Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere. Io ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo. Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste.

Secondo la modella croata il figlio soffrirebbe di disturbo psicotico breve, o disturbo psicotico acuto, malattia caratterizzata da uno stato psicopatologico di delirio che compare in maniera brusca e improvvisa e tende a svanire.

Questo tipo di disturbo è più comune nei giovani, in particolare tra i 18 ed i 24 anni. Curiosamente, questa fascia d’età coincide proprio con quella del figlio di 21 anni di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria, il quale, secondo le dichiarazioni della modella croata, sarebbe affetto da questa patologia:

Mi vergogno di fare questo appello. Carlos – aveva reso noto la showgirl con un post su Instagram di circa un anno fa – soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci associati all’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine!

Sintomi e cause del disturbo psicotico

Il disturbo psicotico breve o acuto può assumere diverse forme. Oltre ai sintomi deliranti, può includere disturbi del sonno, allucinazioni e variazioni dell’umore. In molti casi, questa condizione si sviluppa in concomitanza con una depressione non diagnosticata.

Tuttavia, fattori esterni possono svolgere un ruolo significativo nel suo manifestarsi.

Questi fattori includono cambiamenti improvvisi che obbligano il soggetto a lasciare la propria zona di comfort, come ad esempio trasferimenti in un’altra città o Paese, situazioni stressanti dovute a significative perturbazioni nei ritmi sonno-veglia, come orari di lavoro o di studio che superano le capacità del soggetto, e in generale situazioni di notevole tensione e disagio.