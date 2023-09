Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, dall’età di 18 anni deve fare i conti con la cecità. A causarle la perdita della vista sono state alcune patologie agli occhi che l’hanno colpita da piccola, ovvero la retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che l’hanno gradualmente portata a perdere la vista a 21 anni.

Malattia Annalisa Minetti: oggi è diventata cieca

Nei primi anni dopo la scoperta della malattia, Annalisa Minetti ha vissuto come su una sorta di velo sugli occhi. Da quel momento aveva visto il mondo “opaco” e coperto da ombre ma non si era mai arresa.

Adesso però, come ha raccontato nei mesi scorsi, qualcosa è cambiato. L’ex concorrente di Miss Italia ha svelato di essere molto peggiorata e quelle ombre scure purtroppo hanno lasciato il posto al “nero totale”. Adesso, infatti, la vista è completamente andata via. In una intervista a La Verità ha commentato:

Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anatomicamente sto peggiorando. Ma neanche me ne accorgo. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso.

Nella medesima intervista ha anche parlato del concetto di inclusione: