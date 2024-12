“Mai più”: dopo Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli prende una decisione clamorosa per il suo futuro

Nonostante la separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis rimangono vicini di casa, letteralmente. I due vivono in appartamenti confinanti a Roma, collegati da una porta comunicante. La scelta, spiega Bruganelli in un’intervista a La Repubblica, è stata dettata dal desiderio di mantenere una vicinanza per il bene della famiglia, ma senza intaccare la propria privacy.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: vite separate, case adiacenti

“La porta comunicante è per nostra figlia Silvia. È una soluzione pratica, ma non ci invade. Paolo sarà venuto qui un paio di volte in un anno”, ha dichiarato. Questa disposizione, secondo Bruganelli, garantisce il rispetto reciproco e una sana distanza emotiva, consentendo di gestire al meglio i rapporti familiari.

La routine familiare rimane la stessa

Nonostante l’insolita vicinanza, le abitudini di famiglia non sono cambiate. Bruganelli racconta che pranzi e cene si svolgono principalmente a casa di Bonolis, dove si riuniscono i figli. “Le abitudini familiari sono importanti, non abbiamo voluto stravolgerle”, ha spiegato.

Adele vive con la madre, mentre Silvia e Davide risiedono nella casa del padre. Questo equilibrio, sottolinea l’ex opinionista, è stato fondamentale per mantenere una stabilità emotiva per tutti.

“Mai più convivenze”: il futuro

Sul fronte sentimentale, Sonia Bruganelli sembra avere le idee molto chiare. Pur essendo legata al ballerino Angelo Madonia, esclude categoricamente l’idea di convivere nuovamente con un uomo. “La mia casa è il mio spazio personale, il luogo dove ritrovo la mia intimità. Non voglio portare un altro affetto dentro casa”, ha confessato.

Una decisione che riflette la volontà di preservare l’indipendenza conquistata e di dedicarsi completamente ai figli.