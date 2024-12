Paolo Bonolis ha una nuova fidanzata? Avvistato con una misteriosa bionda: “non è Sonia Bruganelli”, la foto

Il gossip non si ferma e questa volta mette sotto i riflettori Paolo Bonolis, il celebre conduttore televisivo romano. Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, Bonolis era rimasto fuori dai radar della cronaca rosa, evitando indiscrezioni su presunte nuove frequentazioni. Tuttavia, nelle ultime ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha acceso i riflettori su una possibile novità nella vita sentimentale del conduttore.

Avvistamento a cena: Paolo Bonolis e la donna misteriosa

Parpiglia, attraverso i suoi canali social, ha condiviso una foto che ha scatenato le speculazioni: Bonolis è stato immortalato in un locale, seduto a cena con una donna bionda il cui volto non è visibile. Il giornalista ha commentato:

Anticipazione: non è la Bruganelli. Auguro il meglio (se fosse) per lui.

Non è chiaro se Bonolis fosse solo con la donna o in compagnia di altri, né quale sia la natura del loro rapporto. Questo è il primo avvistamento del conduttore in dolce compagnia dopo la fine del suo matrimonio, alimentando il sospetto che possa aver finalmente voltato pagina.

Un confronto con Sonia Bruganelli

La separazione tra Bonolis e Sonia Bruganelli ha fatto molto parlare, soprattutto per la rapidità con cui la Bruganelli ha trovato un nuovo amore, legandosi al ballerino Angelo Madonia. Bonolis, invece, ha mantenuto un profilo più riservato, mostrandosi sempre vicino all’ex moglie anche nei momenti più delicati.

Nonostante l’addio, il conduttore ha espresso rispetto per le scelte di Sonia. In una recente dichiarazione, ha rivelato che la decisione di separarsi è stata principalmente della Bruganelli, sottolineando:

Se fosse stato per me, il matrimonio sarebbe andato avanti. Ma credo sia giusto lasciare andare chi sente il bisogno di nuove esperienze e stimoli.

Bonolis: una nuova fase della vita?

L’avvistamento di Bonolis con questa donna misteriosa potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per il conduttore. Sebbene non ci siano conferme sul tipo di relazione tra i due, l’episodio ha catturato l’attenzione di fan e curiosi.

Resta da vedere se questa sarà solo una cena tra amici o il preludio a una nuova storia d’amore.