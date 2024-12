Sonia Bruganelli lancia un dardo infuocato a Ballando dopo il “caso” Mariotto

La seconda semifinale della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle ha visto al centro dell’attenzione il giurato Guillermo Mariotto, che si è pubblicamente scusato per aver abbandonato lo studio durante la prima semifinale. Tuttavia, la vicenda ha suscitato ulteriori polemiche, coinvolgendo ex concorrenti come Sonia Bruganelli, che ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina allo stilista.

Le scuse di Guillermo Mariotto: arriva la frecciatina di Sonia Bruganelli

Guillermo Mariotto ha aperto la puntata con un gesto simbolico, donando un mazzo di rose alla conduttrice Milly Carlucci e ammettendo l’errore attraverso un video pre-registrato: “Sono qui a fare mea culpa. Uno non deve lasciare il lavoro così. Ho dovuto assentarmi con sommo dispiacere”.

Lo stilista ha spiegato di aver agito sotto la pressione di eventi personali difficili, scusandosi con il pubblico e il team del programma: “Chiedo scusa in tutti i modi possibili perché ho mancato di rispetto a voi, al mio pubblico adorato, a tutti. Mi dispiace”.

Milly Carlucci, accettando le scuse, ha ribadito la comprensione per il momento di difficoltà di Mariotto ma ha sottolineato la necessità di serietà:

Guillermo è con noi da 19 anni. È una parte del nostro cuore. Non possiamo non tenere in considerazione quello che sta succedendo nella sua vita. Ma è stato ammonito con un cartellino giallo.

Il “caso Mariotto” sembrava essersi risolto, ma il giurato ha commesso un ulteriore scivolone, esclamando a microfono aperto un’espressione poco elegante, che ha riacceso le polemiche sui social.

Bruganelli e il confronto con Angelo Madonia

Tra i più critici verso il perdono concesso a Mariotto c’è Sonia Bruganelli, ex concorrente eliminata nella nona puntata e scartata al ripescaggio.

Sonia ha sottolineato il diverso trattamento riservato a Angelo Madonia, ballerino e maestro di Federica Pellegrini, licenziato dopo una lite con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Mariotto, in una recente intervista a La Volta Buona, aveva criticato duramente Madonia:

Ai miei tempi, le regole erano molto più rigide. Oggi le cose sono diverse. Ma onestamente, avrei dato il benservito ad Angelo Madonia sul colpo.

In risposta, Sonia ha scritto sui social:

Ai suoi tempi le regole erano molto più rigide… Ops, povero Mariotto.

La frecciatina è l’ultimo capitolo di un rapporto mai del tutto sereno tra Bruganelli e Mariotto, che durante la competizione le aveva rivolto commenti poco gentili, definendola una volta “particolarmente priva di grazia”.

Una semifinale tra tensioni e riflettori

Nonostante le scuse e il cartellino giallo, la vicenda ha diviso il pubblico di Ballando con le Stelle. Da un lato c’è chi sostiene Mariotto, riconoscendo la sua lunga storia nel programma; dall’altro chi critica la disparità di trattamento rispetto ad altri casi.