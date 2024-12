Striscia la Notizia torna a puntare i riflettori su Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le Stelle. Dopo settimane di polemiche sul suo comportamento e ipotesi sul futuro, il programma satirico di Antonio Ricci ha svelato un nuovo dettaglio che sta facendo discutere: un presunto commento fuori onda pronunciato da Mariotto durante l’ultima puntata, quella del 14 dicembre.

Secondo quanto riportato da Striscia la Notizia, mentre Milly Carlucci ufficializzava in diretta il “cartellino giallo” per il giudice, si sarebbe sentita chiaramente una frase sussurrata da Mariotto, il cui microfono era accidentalmente rimasto acceso. Il programma ha sottotitolato l’audio attribuendo a Mariotto la frase: “Che figlia de ’na migno**a”.

Il destinatario del commento, però, non è stato specificato, lasciando spazio a numerose interpretazioni. Il filmato ha immediatamente generato polemiche tra il pubblico, suscitando domande su chi fosse l’oggetto dell’insulto e se ci possano essere conseguenze ulteriori per il giudice.

Prima del suo rientro in studio, Guillermo Mariotto ha chiesto scusa tramite un video registrato, nel quale si è rivolto alla conduttrice, ai colleghi e al pubblico:

Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace.