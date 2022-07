Elena D’Amario ha condiviso su Instagram delle fotografie che la ritraggono insieme alla mamma Maria Teresa, in occasione del suo compleanno. Gli scatti social sono davvero impressionanti per via di una straordinaria somiglianza fisica.

La ballerina professionista di Amici ha condiviso quattro fotografie. La prima ritrae la madre, adolescente, al mare. Nella seconda, la mamma stringe tra le braccia la piccola Elena. Nella terza, la D’Amario adolescente, posa accanto alla signora Maria Teresa.

L’ultimo scatto, invece, è più recente ed evidenzia la straordinaria somiglianza tra di loro.

Elena D’Amario ne ha anche approfittato per fare gli auguri di compleanno alla mamma condividendo una bellissima dedica:

Auguri Mamma. La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita. Terry, grazie per avermi dedicato il tuo tempo con energia e discrezione. Con costanza e Amore. Tu rimarrai per sempre la mia prima ispirazione, my Wonder Woman.

Non mi hai trasmesso solo il senso del ritmo e l’amore per l’Arte ma anche il rispetto, l’importanza della cura dei propri cari, l’integrità, la generosità nel darsi agli altri. Se oggi vivo il mio sogno è grazie a Te. Tu sei il mio tempo. Più passa più divento Te. Dovrei dirtele tutti i giorni queste cose… Ti faccio i miei Auguri. Je t’aime, Tua, E.