Lulù Selassiè, ospite de La Pupa Party, ha svelato che farebbe una serie in stile The Ferragnez. Ed infatti, tra le pagine di Vero TV, è uscita proprio questa croccante indiscrezione secondo la quale le sorelle sarebbero alle prese con la loro serie per Sky: sarà vero?

Lulù Selassiè, spoiler (involontario) sul nuovo progetto con le sorelle?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato le star di Instagram che segue a sua volta. Partendo da Chiara Ferragni, Britney Spears e Cardi B:

Chiara Ferragni l’adoro, la seguo da tanto tempo. Mi piace moltissimo, il modo in cui mostra la sua vita, la trovo sia molto sensibile e dolce come donna. Non la conosco ma mi sembra così… Mi piace molto seguirla. La farei una serie tipo Ferragnez, la farei sì… adoro.

La frase: “La farei una serie tipo Ferragnez, la farei sì… adoro”, potrebbe essere uno spoiler involontario sulla possibile serie TV che le sorelle Selassiè potrebbero girare questa estate su Sky?

Staremo a vedere!

Il commento su Britney e Cardi B

Lulù ha commentato anche Britney Spears e Cardi B (che ha parlato di lei mentre si trovava dentro la Casa del Grande Fratello Vip):

Come mai seguo Britney Spears? E’ unica, io la amo veramente! Lei non si è mai adeguata alla massa, è sempre stata se stessa e l’adoro. E’ ribelle, la amo. Cardi B? Adoro! Quando mi hanno detto che aveva fatto un tweet pensavo fosse uno scherzo. Ero convinta che mi stessero prendendo in giro, lei è la mia cantante preferita. Non le ho scritto ma mi avete dato una bella idea!