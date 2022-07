Lulù Selassiè ha voluto ringraziare i fan per l’affetto e l’enorme sostegno. La ex protagonista del Grande Fratello Vip ha ricevuto dei regali dagli estimatori che ha voluto ritirare nonostante non stesse al pieno della sua forma fisica, così come ha scritto su Instagram.

Lulù Selassiè non sta bene e viene sommersa dall’amore dei fan: “Sono così grata, vi amo tanto!”

“Grazie fatine mie per i regali che ho ricevuto ieri sera… Sono uscita di casa esclusivamente per prenderli anche se stavo male e per pochi minuti solamente per voi, perché so quanto ci tenete che io li riceva!”, ha esordito Lulù tramite le storie di Instagram.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Vi voglio ringraziare per tutto ciò che fate per me, vi amo tanto! Così come i fiori meravigliosi ricevuti, ed anche la bellissima sorpresa di oggi. Sono così grata di essere sempre nei vostri pensieri e di ricevere tutte queste coccole! Siamo una famiglia…

Le sorelle Selassiè dopo l’ingresso del GF Vip hanno letteralmente conquistato il cuore dei fan diventando tra le concorrenti più amate ed apprezzate della scorsa edizione insieme a Barù, Soleil e la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.