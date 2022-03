Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono stati ospiti ieri dell’Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri. I due vivono ormai insieme anche se ieri sera erano stranamente separati. “Ci dividiamo solo per il lavoro”, ha svelato Manuel, confermando che tutti procede a gonfie vele nonostante le distanze.

Tante le domande che sono state poste a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, a partire dal modo in cui la famiglia del nuotatore ha accolto la principessa etiope:

Anche per Lulù, conoscerli di persona e poterli abbracciare e vivere la normalità è stato molto bello e la sua sensazione è stata quella di conoscerli da sempre.

Tra le tante domande, anche una sulla possibilità per Lulù di poter fare l’Isola dei Famosi, magari proprio insieme alle sue sorelle. In merito la Selassié ha commentato:

Magari farei una borsetta con i cocci resistente all’acqua. All’Isola con le mie sorelle? Sarebbe bello, non facile perché al Grande Fratello hai tutto… Avere forse le mie sorelle in momenti di tristezza e disperazione sarebbe bello e utile. Se ci legassero tutte e tre insieme? All’inizio ci faremmo tantissime risate e poi dopo un po’ inizieremo a mandarci a quel paese, perché un conto in due, ma in tre…