Lulù e Manuel svelano come si sono salvati in rubrica dopo il GF Vip

Lulù e Manuel svelano come si sono salvati in rubrica: i dolcissimi soprannomi – VIDEO

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Per la coppia nata dentro la Casa del Grande Fratello Vip è tempo di convivenza e bilanci d’amore.

Ecco perché, una volta fuori dal reality show, entrambi non perdono l’occasione per aggiornare i follower condividendo momenti di vita vissuta e raccontando aneddoti divertenti sulla loro bellissima storia d’amore.

Lulù ha salvato Manuel in rubrica come “Manù babylove” con due emoji: un orsetto e il cuore viola.

Bortuzzo, invece, ha salvato la sua fidanzata in rubrica come “Piccola mia” e, anche in questo caso, il cuore viola.

Al termine della loro seguita diretta, la Selassiè ha ringraziato tutto per l’affetto:

Grazie mille a tutti per tutti i messaggi, le domande, i messaggi di affetto che ci mandate. Certo che farò altre dirette. Tanto io sto sempre o con Manu o con le mie sorelle. Siamo praticamente tutti insieme tranne i momenti in cui siamo a casa nostra io e Manuel.