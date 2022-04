Il gossip che sta “investendo” Lulù e Manuel Bortuzzo, dopo la fine del Grande Fratello Vip, continua a girare insistentemente. L’esperta di gossip Deianira Marzano, ha condiviso un messaggio privato dove spunta fuori pure il nome di Jessica Selassiè, sorella maggiore di Lucrezia.

Lulù e Jessica Selassiè hanno litigato? Spunta un presunto gossip

Secondo questa fonte anonima che ha contattato Deianira, Lulù e Jessica Selassiè non si sarebbero parlate per una settimana per colpa di un litigio mentre si trovavano dal parrucchiere:

Conosco persone che erano presenti dal parrucchiere mentre offendeva Jessica e per una settimana non si sono parlate perché sua sorella cercava di farla ragionare su Manuel e suo padre.

La fonte non ha assistito alla scena in prima persona ma questo pettegolezzo le è stato riferito (come potete leggere nel messaggio privato) quindi, tirando le somme, potrebbe trattarsi solo di un gossip che lascia il tempo che trova: voi cosa ne pensate?

Giacomo Urtis, proprio in questi minuti, ha condiviso un video mentre balla insieme a Jessica e Lulù Selassiè (e mi sembrano tutti molto sereni).

Nel frattempo la storia tra Lulù e Manuel sembra procedere bene. Dopo l’intervista su Chi Magazine, i due hanno condiviso reciprocamente delle storie e, proprio in una di queste, Bortuzzo ha scritto: “Voglio avere tutto ma non voglio tutti addosso”, mi pare un messaggio abbastanza chiaro, no?