“Non ne sapevo niente. Ora sono ancora più confusa di prima”, questo lo sfogo di Vera Miales, presunta fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Amedeo Goria. Per quale motivo “cade dalle nuvole?”, perché a Pomeriggio 5 sono stati visionati degli scatti che mostrano il giornalista in atteggiamenti intimi con una 22enne.

Paparazzata con un ex del Grande Fratello Vip, sbotta online

La Miales, per questo motivo, ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Amedeo e lasciarlo in diretta sotto l’attenta supervisione di Carmelita: “Vera mi manca, le ho voluto e le voglio tanto bene. Il futuro non so cosa ci riserverà”, ha dichiarato Goria.

“Sai come si dice: quello che semini raccogli. Quello che ci riserverà il futuro mi sembra abbastanza chiaro”, ha replicato l’ex pupa.

Amedeo Goria ha cercato di difendersi:

Hai parlato di pausa di riflessione, nel momento in cui una pausa di riflessione posso fare quello che voglio.

Spazio, di seguito, per la nuova fiamma:

Deola l’ho conosciuta dopo uno spettacolo di mia figlia Guenda: era a Milano e ci siamo visti. Non le volevo queste foto.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha parlato della paparazzata presente tra le pagine del suo settimanale:

Lui è andato in uno dei ristoranti più rinomati di Milano, dove ci sono fior fior di paparazzi. Ha scelto lei il ristorante e ha scelto bene… lei conosce bene Maria Teresa Ruta e ha lavorato con lei anche a Sanremo.

“Non ti vergogni? Tu dici di amare le donne ma le donne vanno anche rispettate” La reazione di Vera Miales alle foto di Amedeo e Deola#Pomeriggio5 pic.twitter.com/D0AVzWCEFb — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 13, 2022

Nel frattempo Deola Godini (di anni 22, influencer e modella con più di 80mila follower), sbotta su Instagram dopo il siparietto di gossip mandato in onda da Barbarella:

Al fotografo di Novella 2000: la privacy delle persone ha un valore. Comprendo che uscire con un volto pubblico significa mettersi in gioco, ma perché mostrare il mio volto e perché citare i miei dati personali come il mio nome? E poi, chi poteva sapere che fossimo a cena lì? È palese che qualcuno ha voluto che venisse fuori. No comment.