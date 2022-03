Luca Onestini attacca Soleil Sorge. Nel corso di Live Non è la d’Urso (uhm no, forse si trattava de La Pupa e il Secchione), l’opinionista ha commentato la reazione un po’ esagerata del fratello Gianmarco, scoppiato a piangere in Villa dopo uno scontro con Francesco Chiofalo.

Luca Onestini contro Soleil Sorge

“Va bene tutto eh… Prendiamo sul serio tutto… Capisco tutto, ma puoi piangere per aver fatto una figura un po’ così?”, ha commentato Soleil dopo aver visto la clip che riassumeva lo scontro.

Gianmarco Onestini ha immediatamente replicato:

Ti contesto subito… Io sono libero di reagire come mi pare. Ti faccio presente che io sono appena arrivato e mi devo ancora integrare… Sono andato semplicemente un po’ in tilt.

Anche Barbarella ha giustificato la reazione di Onestini:

Difendo le emozioni degli uomini… Non significa che sono fragili, anzi. Questo è un mio pensiero…

Sui social è intervenuto pure Luca Onestini che ha attaccato la sua ex fidanzata Soleil Sorge:

Difendiamo le emozioni sempre. Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere RANCOROSI. #SecchioneGianmarco2 siamo sempre con te!

A quanto è quotata la “visita inaspettata” di Luca per rivedere la sua ex che – quasi – non se lo ricorda?

Soleil parla del suo ex