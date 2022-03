Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno parlato della loro amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip: “Lei è stata fondamentale per me”, ha esordito la fidanzata di Alessandro Basciano.

“Sei tutta plastica”, Soleil Sorge spiega la battuta infelice a Sophie

Soleil ha spiegato la sua battuta nei confronti di Sophie “sei tutta plastica”, facendo mea culpa: “In quel momento ci stavamo pizzicando ed ho detto una battuta molto infelice perché non volevo ferirla. In quel caso non era contro la chirurgia ma la mia offesa in mentre era che aveva più seno che argomenti. Battute imbarazzati. Io ho ritoccato le labbra…”.

La Codegoni ha confermato di essersi ritoccata solamente due cose:

Io non ho fatto chissà cosa. Ho rifatto il seno e le labbra e quando ho capito che stavo esagerando ho detto “basta” togliendo… quindi ad oggi ho solamente il seno ma se vorrò correggere qualcosa lo farò. Alla fine noi avevamo questo strano rapporto con chi feriva più l’altra.

Sophie ha parlato di Alessandro: “Sempre meglio”, mentre Soleil Sorge ha “tagliato corto” sulla sua attuale frequentazione:

Se Carlo esiste? E’ un Mark Caltagirone non esiste! Hai mai conosciuto un uomo paragonabile a Superman? Nessuno l’ha mai visto e resterà così. Quando un rapporto viene contaminato da dinamiche esterne si rovina. Io non ho mai detto di avere un fidanzato ma mi sono innamorata… non vedo anelli sulla mia mano. Le cose si vedranno con il tempo. Sono in un momento della mia vita in cui non sono ancora pronta per definire.

Soleil Sorge, in ultimo, ha parlato anche di Jeremias Rodriguez e Luca Onestini:

Jeremias era fortissimo quando eravamo insieme all’Isola e sono certa che saranno una coppia forte. Siamo in buonissimi rapporti ma non ci sentiamo costantemente però gli auguro tutto il bene perché merita tanta felicità. Alla Pupa e il Secchione c’è un mio ex cognato, sì! Con Luca Onestini? Quasi non ricordo più. Lo definisco un conoscente a malapena non ci siamo mai visti o parlati… totalmente indifferente. E’ passato così tanto tempo… da parte mia non c’è alcun tipo di rancore.