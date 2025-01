Lotteria Italia 2024-2025: i premi di prima categoria, ecco i biglietti vincenti

L’attesissima estrazione della Lotteria Italia 2024-2025 si è conclusa ieri sera durante la speciale puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto presso l’Autogrill di Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. Ecco tutti i dettagli sull’estrazione e le località fortunate.

Lotteria Italia, dove sono stati venduti i biglietti milionari?

La vincita da 5 milioni di euro, massima in palio, è andata al biglietto con la serie T173756, venduto a Somaglia (Lodi), in un’area di servizio autostradale. Il secondo premio da 2,5 milioni è stato acquistato a Pesaro presso una storica tabaccheria in Piazza Giovanni Lazzarini, mentre il biglietto vincitore del terzo premio da 2 milioni è stato venduto a Palermo, nella rinomata pasticceria Porretto in via Luigi Galvani.

A Torino, nella tabaccheria Marco Perrotta in via Pietrino Belli, è stato venduto il biglietto vincitore del quarto premio da 1,5 milioni, mentre l’area di servizio autostradale Lagardere Ads Arino Ovest (Dolo, Venezia) si è aggiudicata il quinto premio da 1 milione di euro.

Numeri record e premi minori

Con oltre 8,6 milioni di biglietti venduti, l’edizione di quest’anno conferma l’immenso interesse degli italiani per la Lotteria. Oltre ai premi di prima categoria, sono stati distribuiti:

I fortunati possessori possono verificare i numeri vincenti sui siti ufficiali della Lotteria Italia o dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.