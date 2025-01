Lotteria Italia 2024-2025, oggi l’estrazione con Stefano De Martino: biglietti vincenti, orari e premi

Cresce l’attesa per l’estrazione della Lotteria Italia 2025, che si terrà stasera, 6 gennaio, durante la puntata speciale di Affari Tuoi in diretta su Rai 1 ed in compagnia di Stefano De Martino. Con un primo premio da 5 milioni di euro e numerosi altri premi in palio, il gioco si conferma l’appuntamento più atteso dagli italiani nel giorno dell’Epifania.

L’attesa per la Lotteria Italia 2024 2025: milioni in palio

Quest’anno si registra un record di vendite: ben 8,65 milioni di biglietti acquistati, con un incremento del 29% rispetto all’edizione precedente. Tra questi, spiccano le vendite digitali, che segnano una crescente adesione alle modalità online.

L’estrazione si terrà presso la sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sarà trasmessa dalle 21 durante il programma condotto da Stefano De Martino.

I cinque biglietti vincenti di prima categoria saranno associati ai famosi pacchi dorati di Affari Tuoi, in una gara spettacolare con personaggi noti del mondo dello spettacolo.

I biglietti vincenti verranno poi ufficializzati nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane. I premi di seconda e terza categoria saranno annunciati separatamente.

Come ritirare le vincite

I vincitori avranno 180 giorni per reclamare i premi, presentando il biglietto integro presso gli sportelli designati o tramite spedizione all’Ufficio Premi. Anche i biglietti digitali richiedono la conferma dei dati personali e il promemoria di gioco.