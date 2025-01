Biglietti vincenti Lotteria Italia 2024-2025 seconda categoria: tutti i premi

Durante la serata del 6 gennaio 2025, l’attesissimo appuntamento con la Lotteria Italia ha regalato emozioni e, soprattutto, premi a 25 fortunati che si portano a casa 100mila euro ciascuno. L’annuncio, avvenuto in diretta su Rai 1 durante “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino, è stato accompagnato da una grande suspense.

Elenco completo biglietti vincenti Lotteria Italia 2025: seconda categoria

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la lista ufficiale dei biglietti di seconda categoria. Ecco i numeri vincenti, insieme al Comune di vendita:

S 030585 – Montenero di Bisaccia (CB)

C 439458 – Avellino (AV)

M 217442 – Massafra (TA)

D 138065 – Foligno (PG)

M 442388 – Belluno (BL)

Q 330398 – Foggia (FG)

L 320913 – Ispica (RG)

D 052288 – Greve in Chianti (FI)

I 265285 – Roma (RM)

B 431066 – Spinea (VE)

B 475642 – Omegna (VB)

I 479949 – Montepulciano (SI)

I 336915 – Ivrea (TO)

E 322777 – Borgosesia (VC)

I 336889 – Valmadrera (LC)

Q 311109 – Vidigulfo (PV)

O 115657 – Cervia (RA)

I 459455 – Sorrento (NA)

N 336716 – Rapolano Terme (SI)

B 357353 – Milano (MI)

F 174624 – Solarolo (BO)

M 051648 – Distributore Locale Bisceglie (BT)

I 319235 – Roma (RM)

D 381854 – Lastra A Signa (FI)

I 050919 – Distributore Locale Ciampino (RM)

(Consulta la lista completa nell’articolo per scoprire se sei tra i vincitori!)

Roma: protagonista con tre vincite

Particolare attenzione a Roma, che vede ben tre biglietti vincenti estratti, consolidando il suo primato tra le città più fortunate di questa edizione.

La Lotteria Italia 2025: una tradizione che resiste

Oltre ai premi milionari di prima categoria, la Lotteria continua a distribuire ricchi premi di consolazione, rendendo ogni biglietto una possibile chiave per il successo. Chi non ha vinto non disperi: l’estrazione di premi minori è prevista nei prossimi giorni.

I PREMI DI PRIMA CATEGORIA