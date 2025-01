“Si è fatta male, è ubriaca!”, frasi di Lorenzo contro Helena: scoppia la polemica, cosa ha detto

Dopo alcuni giorni di fortissima tensione nella casa del Grande Fratello, una festa organizzata ieri sera sembrava destinata a riportare un po’ di serenità tra i concorrenti. Tuttavia, le dichiarazioni di Lorenzo Spolverato, durante la sua improvvisata da vocalist, hanno acceso una bufera sui social con protagonista Helena Prestes.

Lorenzo Spolverato, le frasi contro Helena Prestes

Durante la festa, tra musica e balli, Lorenzo si è lasciato andare a commenti che non sono passati inosservati. Tra le frasi incriminate, ha detto: “Siamo pronti… La brasiliana si è fatta male. La brasiliana è ubriaca, sta esagerando. Viva la flotta… sì”.

Queste parole hanno scatenato una vera e propria bufera sui social, con i fanclub divisi e in forte contrasto. Le dichiarazioni di Lorenzo sono state percepite da molti come offensive e irrispettose, in particolare nei confronti di Helena Prestes, la concorrente brasiliana.

I fanclub dei diversi concorrenti si sono scontrati duramente, accusando Lorenzo di comportamento scorretto e di mancanza di rispetto. La situazione è rapidamente degenerata in un acceso dibattito online, con accuse e difese che continuano a susseguirsi.

– Viva La flotta Lallo e Shalla non smettete mai di rosicare #grandefratello pic.twitter.com/RI6AfkYoIl — mullon3 (@mullon34) January 5, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.