“La rivolta degli sponsor”, mistero sul presunto ritiro: i gieffini se ne accorgono

Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello? Gli ultimi avvenimenti sono stati tutt’altro che tranquilli, tra liti, tensioni e urla tra i coinquilini. A quanto pare, anche gli sponsor avrebbero deciso di intervenire.

Sponsor si ritirano dal Grande Fratello? Le ipotesi

Dietrofront di alcuni sponsor del Grande Fratello? Nelle ultime ore sui social si vocifera proprio di un presunto ritiro da parte di alcuni dei brand del programma.

A notarlo sarebbero stati anche gli stessi gieffini, con Lorenzo che ha ironizzato parlando di “rivolta degli sponsor”.

Comunque mavi e Shaila ieri lo avevano previsto che gli sponsor si sarebbero ritirati le mie personalissime streghette veggenti pic.twitter.com/afqg0uxQwX — (@aspide9347) January 5, 2025

Gli utenti più attenti, inoltre, avrebbero sottolineato come gli sponsor di alcuni snack dolci e salati, presenti in Casa, avrebbero deciso di ritirarsi dal momento che non ci sarebbe più la loro presenza sotto l’occhio della telecamera.

E così anche per una bibita alcolica spesso al centro delle serate dei gieffini. “Pure questo sponsor è saltato. Stasera vino in brocca e bicchieri non brandizzati”, notano sui social.

Pure santero come sponsor è saltato, stasera vino in brocca e bicchieri non brandizzati, CI STIAMO MUOVENDO, ma finché non cacciano la pazza dobbiamo CONTINUARE a FARCI SENTIRE, ma SOPRATTUTTO A VOTARE SHAILA NO STOP pic.twitter.com/ALCsOkbuuE — (@aspide9347) January 5, 2025

Tuttavia, i meno complottisti hanno sottolineato come ci fosse ancora il frigo brandizzato, quindi non abbiamo la certezza del ritiro degli sponsor, almeno fino ad una loro comunicazione ufficiale, malgrado l’attuale clima possa portare a compiere una scelta simile.

Intanto c’è chi spera che gli sponsor abbiamo fatto la loro parte dopo una serie di segnalazioni degli ultimi giorni, ma per esserne certi occorrerà attendere la puntata di mercoledì.