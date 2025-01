Ex concorrente del Grande Fratello arrestata a Roma: il clamoroso gesto e la denuncia

Daniela Martani, ex hostess Alitalia e concorrente del Grande Fratello, è stata arrestata questa mattina a Roma dopo un gesto provocatorio durante una cerimonia religiosa. L’attivista, nota per il suo impegno in favore dei diritti degli animali e per la sua adesione al veganismo, ha inscenato una protesta insieme al gruppo animalista internazionale PETA nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Arresto di Daniela Martani: ecco cosa è successo all’ex del Grande Fratello

Vestita da angelo, Martani ha voluto inviare un messaggio diretto alla Chiesa cattolica: “Chiudere la porta alla corrida”, un crudele spettacolo che, secondo gli attivisti, non rispecchia i valori cristiani.

La corrida, spettacolo tradizionale in molti paesi cattolici, è stata definita da PETA come una pratica sanguinaria e crudele. Ogni anno, decine di migliaia di tori sono uccisi durante festival organizzati spesso in onore di santi. Il rituale prevede sofferenze atroci per l’animale, che subisce ferite multiple prima di essere ucciso dal matador.

Secondo Martani, la Chiesa cattolica non può ignorare la sofferenza degli animali: “Non c’è nulla di cristiano nel torturare e uccidere creature di Dio. Il silenzio su questo tema è inaccettabile”.

Martani è stata rilasciata poco dopo, con tanto di denuncia, ma la sua protesta ha acceso un dibattito. PETA, attraverso un comunicato, ha ribadito che la dottrina cattolica invita a rispettare gli animali e a non infliggere loro sofferenze inutili, sottolineando come preti cattolici siano spesso coinvolti nei rituali della corrida.

L’organizzazione continuerà a fare pressione affinché Papa Francesco prenda una posizione chiara. Intanto, le immagini del gesto clamoroso stanno facendo il giro del web, dividendo l’opinione pubblica tra chi loda il coraggio di Martani e chi la accusa di estremismo.