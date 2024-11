“Lorenzo è una brutta persona”, l’appello dell’opinionista: “Spero che vada via” – VIDEO

Il Grande Fratello sta affrontando una delle sue edizioni più discusse. Martedì 19 novembre, il reality ha registrato un crollo di ascolti con uno share sceso al 15%, confermando un trend negativo che preoccupa Mediaset. Ma il flop non è solo negli ascolti: le polemiche sul comportamento di alcuni concorrenti, in particolare Lorenzo Spolverato, hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico e dei social.

Le accuse contro Lorenzo Spolverato: pubblico indignato

Il modello dei pigiami è stato al centro delle critiche per mesi, ma negli ultimi giorni i suoi atteggiamenti hanno scatenato un vero putiferio. Accusato di comportamenti aggressivi e fuori luogo verso Javier Martinez ed Helena Prestes, Lorenzo ha scatenato una rivolta social: l’hashtag #fuorilorenzo è rimasto tra i più discussi su X per tutta la settimana.

Nonostante le pressioni del pubblico, nella diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è limitato a un breve richiamo. Accanto a lui, anche l’opinionista Beatrice Luzzi ha invitato Lorenzo a non esagerare, senza però prendere alcun provvedimento. Il risultato? Un’ondata di delusione tra i fan del programma, che si aspettavano una reazione più decisa.

Pomeriggio Cinque: le opinioni di Anna Pettinelli e Caterina Collovati

Durante la puntata di oggi, 20 novembre, di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha approfondito il tema insieme a ospiti di spicco come Anna Pettinelli e Caterina Collovati. Entrambe si sono dichiarate favorevoli all’espulsione di Lorenzo.

Anna Pettinelli ha commentato: “Io spero che lo caccino Lorenzo. Io non lo odio, ma trovo che un uomo non si possa rivolgere alle donne come ha fatto lui. Non si possono fare delle affermazioni sessiste come ha fatto lui”.

Anche Caterina Collovati ha espresso un parere netto: “Lo caccerei e mi auguro che vada. Cos’ha dimostrato? Solo zozzerie. Io sono stanca di vedere queste immagini di quest’uomo”.

Il futuro del Grande Fratello è a rischio?

Con il pubblico sempre più deluso e il cast sotto accusa, questa edizione del Grande Fratello rischia di essere ricordata come una delle più fallimentari. Le scelte degli autori e l’atteggiamento della produzione sembrano ignorare le richieste di un pubblico sempre più critico. Saranno in grado di recuperare il terreno perso?