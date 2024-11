Lorenzo Spolverato continua a sfidare le regole: le sue ultime parole hanno scatenato una nuova bufera – VIDEO

La tempesta su Lorenzo Spolverato non accenna a placarsi. Dopo settimane di comportamenti controversi e aggressivi, il concorrente del Grande Fratello sembra intenzionato a proseguire sulla sua strada, incurante delle critiche e dei richiami fatti in diretta anche da Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini proprio ieri sera.

Lorenzo continua ad esagerare: il nuovo attacco ad Helena

Da settimane, l’hashtag #FuoriLorenzo è uno dei più popolari sui social media. I telespettatori chiedono a gran voce la squalifica del gieffino, stanchi dei suoi atteggiamenti violenti e delle sue continue provocazioni.

Nella puntata di ieri, Alfonso Signorini ha cercato di arginare il comportamento di Lorenzo Spolverato, invitandolo a moderare i toni:

Devi darti una bella regolata in tal senso, te lo do come consiglio. Questo è il messaggio che deve arrivarti, e sapete che quando dico questo vuol dire che diventiamo un po’ più severi.

Tuttavia, il conduttore ha definito il gieffino “troppo passionale”, una scelta di parole che non ha convinto molti spettatori.

Le nuove frasi choc

A poche ore dalla diretta, Lorenzo Spolverato ha pronunciato nuove frasi che hanno scatenato un’ulteriore ondata di polemiche. In riferimento a Helena Prestes, il gieffino ha affermato: “Cosa siamo in un manicomio che dobbiamo andarle dietro? Cosa siamo degli assistenti sanitari?”.

Queste ultime dichiarazioni dimostrano chiaramente che Lorenzo non ha alcuna intenzione di cambiare atteggiamento. Il suo comportamento è sempre più inaccettabile e rischia di compromettere seriamente la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello.

La produzione del reality show dovrà prendere una decisione importante nelle prossime ore. La squalifica sembra essere l’unica soluzione possibile per tutelare la serenità degli altri concorrenti e per dare un segnale forte a tutti coloro che si macchiano di comportamenti simili.

Attualmente Lorenzo è in nomination e la puntata di sabato sarà eliminatoria. A questo punto è arrivato seriamente il momento di buttarlo fuori dalla Casa del Grande Fratello.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.