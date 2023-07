Proprio oggi vi avevamo parlato di Lorella Cuccarini e del grande feeling con Maria De Filippi, al punto che, secondo TvBlog.it, oltre ad Amici 23 potrebbe essere impegnata prossimamente anche in un altro programma targato Fascino. Adesso è sempre lo stesso sito a riprendere le parole della conduttrice, la quale ha svelato di aver detto di no alla Rai, confermando la sua presenza nel talent di Maria De Filippi.

Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano.

Con queste parole Lorella Cuccarini ha raccontato i contatti che sono intercorsi tra lei e la Tv di Stato. Ma cosa avrebbe dovuto fare? Secondo le sue parole avrebbe dovuto condurre il nuovo programma che andrebbe a sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La Cuccarini ha però spiegato anche perché avrebbe detto di no:

Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato.

La conduttrice ha poi confermato la sua presenza nella prossima edizione di Amici 23, aggiungendo:

Ma in ogni caso non lo avrei fatto perché sto bene dove sto. Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale; poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena.