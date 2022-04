Londra e New York: ecco le città in cui sono nate più celebrità

Ci sono personaggi che hanno scritto la storia e luoghi altrettanto iconici. Quando si parla di celebrità, spesso e volentieri si tende a parlare della persona, ma poco di frequente si approfondiscono le sue origini.

Eppure, il blog del casinò online di Betway ha realizzato una ricerca davvero molto interessante, che mira ad analizzare proprio questo aspetto. Diamo uno sguardo, quindi, a quelle città che hanno dato i natali al maggior numero di personaggi famosi. Sono state ideate ben dieci differenti categorie che comprendono un quantitativo impressionante di personaggi famosi, tra atleti che hanno vinto l’Olimpiade, artisti che hanno vinto premi musicali e attori e attrici che si sono portati a casa almeno una volta nella vita un Oscar.

New York, una vera e propria terra di stelle

Nel momento in cui si parla della Grande Mela, si fa riferimento a una delle più belle città al mondo. La ricerca che ha trovato spazio sul blog L’insider, però, mette in evidenza come New York sia anche particolarmente fertile quando si tratta di persone di talento. Infatti, qui sono nate qualcosa come 48 celebrità.

Si tratta di un numero veramente imponente di personaggi famosi, sia maschili che femminili, che durante la loro carriera si sono distinti nel rispettivo settore di riferimento. Basti pensare a due straordinari premi Oscar come Adrien Brody e Christopher Walken, ma anche otto premi Nobel, tra cui il biologo David Baltimore e il fisico Burton Richter.

Se New York non ha eguali in tutto il mondo per quanto riguarda questa statistica, ci sono anche altre città americane che si sono distinte. Tra le altre, troviamo Los Angeles, che ha dato i natali a nove stelle, mentre a Philadelphia sono nati ben 13 personaggi famosi, tra cui anche cinque tra i 100 manager più pagati in tutto il mondo.

Anche in Europa ci sono tante città che hanno fatto registrare numeri importanti. A Roma, ad esempio, sono nate sette eccellenze che hanno lasciato il segno in vari ambiti, dal cinema fino al mondo dello sport. Londra si trova al secondo posto in questa speciale classifica, dal momento che ha dato i natali addirittura a 31 celebrità. Tra le altre, impossibile non ricordare dei veri e propri mostri sacri, come ad esempio Emma Thompson, Charlie Chaplin, Daniel Kaluuya ed Elizabeth Taylor, giusto per citare qualche premio Oscar.

Le stelle della musica e di Spotify? Nate perlopiù negli Usa

Come si può facilmente intuire, la rivoluzione che è avvenuta in ambito digitale ha cambiato tanti nostri comportamenti e modi di fare. Le canzoni, ad esempio, vengono ormai ascoltate nella maggior parte dei casi in streaming, grazie a specifiche piattaforme. Quella maggiormente famosa risponde al nome di Spotify, che è presente su un po’ tutti gli smartphone.

Ebbene, dando uno sguardo alle città che hanno dato i natali ai cento artisti più ascoltati di tutti i tempi su Spotify, è impossibile non fare riferimento subito agli Stati Uniti. In cima alla classifica troviamo gli stati di New York e della California, in cui sono nati nove artisti a testa. Quando si parla di New York, si tratta soprattutto della “City”, dove hanno visto la luce per la prima volta cantanti del calibro di Lady Gaga, Lana Del Rey e Cardi B, oltre che A$AP Rocky. In California, invece, lo scenario è leggermente diverso, dal momento che c’è una maggiore eterogeneità. Compton, ad esempio, è terreno fertile per gli esponenti dell’hip hop, visto che ha dato i natali ad artisti del calibro di Kendrick Lamar e Tyga. Frank Ocean, invece, è nato a Long Beach, mentre Katy Perry arriva da Santa Barbara.