Rissa per Michele Morrone dopo una lite con un ragazzo: non siamo sul set di un film ma in Puglia, precisamente nella località turistica di Campomarino, in provincia di Taranto. E’ qui che il modello ed attore 32enne avrebbe alzato le mani contro un giovane ragazzo 24enne che passeggiava con un gruppo di amici.

Michele Morrone, lite e cazzotti con un 24enne

A raccontare l’accaduto, con tanto di ricostruzione dei fatti, è la versione online del Corriere del Mezzogiorno, che ha raccolto le tante voci sull’accaduto con protagonista Michele Morrone, originario di Bitonto e con un seguito social di oltre 16 milioni di follower.

A quanto pare Morrone “avrebbe scaricato sul 24enne la propria rabbia momentanea a seguito di uno sguardo invadente”.

Un’altra voce invece sposterebbe la cause della lite, poi finita a cazzotti, in un diverbio legato ad un parcheggio, dunque tra automobilisti. Ad ogni modo ad avere la peggio sarebbe stato proprio il 24enne, di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), il quale ha riportato contusioni al volto e in altre parti del corpo ed è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in ambulanza.

Non contento, pare inoltre che Michele Morrone abbia preso a calci anche la portiera dell’auto del 24enne picchiato. A quanto pare la lite sarebbe finita in mano agli avvocati.