Federico Fashion Style, famosissimo hair stylist dei vip, è stato sposato con Letizia Porcu per quasi 10 anni, dal 2013 al 2021. La sua ex moglie ha 30 anni, gestisce un sito online di abbigliamento e fa la parrucchiera. Insieme hanno avuto una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017.

Nell’ottobre 2022, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. I rapporti tra Federico e Letizia non sono sereni e la loro separazione è stata turbolenta. Spesso Lauri (questo il suo vero cognome) non ha potuto vedere la figlia a causa della burrascosa situazione.

Federico Fashion Style ha fatto coming out dichiarandosi omosessuale nel gennaio 2023. Secondo lui, Letizia era a conoscenza del suo orientamento:

Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna.