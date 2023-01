La reazione di Letizia Porcu al coming out di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, ospite di Verissimo, ha fatto coming out dichiarandosi gay. Come ha reagito la ex compagna Letizia Porcu? (Lei, dopo la rottura pubblica, si è rifatta una vita con un altro uomo).

La nostra storia è stata vera, reale, per 17 anni. Tre anni fa io vado da lei e le dico di provare per lei un bene non misurabile, ma di sapere di non poter essere ciò che poteva desiderare. Le ho detto “ho capito di amare persone del mio stesso sesso, di essere omosessuale perché ho provato delle esperienze e ho capito che la cosa mi faceva stare bene”. Ma lei ne era consapevole , è rimasta con me perché eravamo agli occhi di tutti una famiglia normale.

Come ha reagito Letizia Porcu alla confessione del suo ex? Secondo le parole di Federico Lauri, la donna sarebbe comunque voluta rimanere al suo fianco:

Io non ho mai mentito la mia sessualità dicendo non fosse vero, ho sempre voluto preservare solo mia figlia. Mi sono sempre detto che quando un domani avrei voluto dirlo con i miei modi. Da tempo di parla di vita parallela, ma non era così, come io ho avuto esperienze in questi tre anni ne ha avute anche lei. Io gliel’ho detto apertamente e lei è voluta rimanere in casa con me , mentre lei non mi ha detto nulla. Tutti abbiamo scheletri nell’armadio.

Federico Fashion Style ha anche parlato della nuova relazione della mamma di sua figlia (e non ha risparmiato alcune frecciatine):

Sono contento per il nuovo compagno di Letizia, certo totalmente diverso da me. Sono felice per lei e l’ho detto già tempo fa, era inutile far emergere discussioni, ultimamente non si comporta benissimo con me, ma quello che le voglio dire è che per me lei rimarrà sempre una persona importante, è la madre di mia figlia, è una persona che mi ha dato tantissimo.

Le ho parlato nella speranza che tra noi ci fosse complicità, non questo astio. Se io fossi stato cattivo sarei andato avanti, magari l’avrei sposata. Lei sapeva questa cosa, nel mentre succedevano le cose, da personaggio pubblico può capitare che la gente un po’ parli, magari fai una conversazione con qualcuno.

Lei sapeva ma mi è sempre stata vicina e lo ha accettato. Negli ultimi tre anni qualche trama l’ha fatta contro di me e mi chiedo se non sia stato perché le faceva comodo stare con me. Questo me lo lascia intendere anche il fatto che a un mese dalla nostra separazione lei fa sapere pubblicamente di essere fidanzata. Che va bene, ma diciamo che forse nei confronti di nostra figlia si poteva fare diversamente, anche perché noi viviamo in un posto piccolo, Anzio è un comune molto ristretto dove si conoscono tutti. Ovvio che la bambina sia venuto a saperlo e me ne abbia chiesto. Mi avrebbe fatto piacere preservasse un po’ di più la cosa.