Le Iene, spin off dal 7 gennaio: Ieneyeh racconta vent’anni di show

Lo spin off de Le Iene parte ufficialmente martedì 7 gennaio alle 19.20 su Italia 1. Il nuovo progetto si chiama Ieneyeh, ed è una nuova striscia quotidiana con il meglio di oltre 20 anni di trasmissione, reportage e studio con ospiti che hanno contribuito alla storia dello show di Davide Parenti.

Ieneyeh, lo spin off dello show dal 7 gennaio

Uno spin off in day time in onda su Italia1 dal lunedì al venerdì, dalle 19.20 alle 20.20, dedicato alle Iene storiche e ai conduttori dello show – da Simona Ventura ad Enrico Lucci, da Luciana Littizzetto a Luca e Paolo – e ai loro servizi di cronaca e attualità, inchieste, interviste ma anche scherzi e curiosità, dal 1997 fino ad oggi.

“Sarà un viaggio attraverso i vent’anni di messa in onda, con i servizi che meglio hanno raccontato la storia dell’Italia e che celebrano il meglio di tutta l’attività giornalistica, e non, della trasmissione”, spiega Davide Parenti, ideatore del programma. “Ripercorreremo 20 anni di storia d’Italia attraverso l’archivio di tutti i nostri servizi. Ieneyeh: un tuffo nel nostro passato per capire meglio il nostro presente”.

Ecco quando torna Le Iene in onda su Italia 1 nel prime time

Il giovedì, a partire dal 13 febbraio, ricomincia Le Iene Show, in diretta e in prima serata, su Italia 1. La conduzione è assegnata, a rotazione, al trio tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri e a quello maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Da martedì 25 febbraio, sempre in prime-time, torna il consueto doppio appuntamento settimanale che vede al timone del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa’s Band.