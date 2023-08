Dopo un paio di anni di relazione, la storia tra Irama e Victoria Stella Doritou si è conclusa la scorsa estate senza particolari gossip al seguito. Nonostante il bassissimo profilo di entrambi, una storia condivisa di recente dalla modella ha allertato gli appassionati di pettegolezzi.

Chi è Khady, la nuova fidanzata di Irama

La ex fidanzata di Irama ha postato una foto disegnando delle corna rosse: chiaro messaggio che “puzza” di tradimento? Secondo i bene informati, inoltre, proprio il cantante starebbe frequentando una nuova ragazza con la quale avrebbe proprio tradito Victoria Stella Doritou.

La nuova fiamma di Irama dovrebbe essere Khady, modella diventata famosa per aver partecipato ad Ex on the Beach. Il cantante e la ragazza sarebbero stati beccati insieme a Porto Cervo e lei è stata paparazzata anche ad un suo concerto.

Khady Gueye ha 26 anni e vive a Milano dove lavora come modella. Il suo account di Instagram conta più di 100mila follower, ecco alcune foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khady Gueye (@khady0397)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khady Gueye (@khady0397)