Katia Ricciarelli è stata uno dei personaggi più controversi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dagli amici di SuperGuidaTV, la soprano ha lodato Soleil Sorge ed ha parlato dei talent show.

Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto perché l’ho scelto io. Non posso dare la colpa a nessuno. Ho voluto fare io questa esperienza e l’ho fatta. Non pensavo di stare per molto tempo nella casa del GF Vip. Credevo che sarei rimasta per un mese e mezzo o due al massimo e invece è passato mezzo anno. In questo senso, non lo rifarei. Questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli altri. A volte però quando gli altri non ti rispettano ti viene voglia di rispondere a tono. Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa.